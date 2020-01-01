طارق الشناوي يحكى موقف لفنان شاب أغضب رجاء الجداوي



"شكرًا على كل حاجة"



إلى ذلك أضافت: "هيوحشني إني أقعد أتفرج عليك وأتعلم منك، هيوحشني تريقتك (مزاحك) مع صحابي، هيوحشني خفة دمك وكرمك وأخلاقك وتسامحك، هيوحشني أنك تفهميني وتناقشيني وتساعديني وتديني رأيك".



وكشفت هندي عن حزنها الشديد وصعوبة التأقلم مع رحيل جدتها قائلة: "كان عندي 43 يومًا أستعد فيهم، بس مبارح لقيت نفسي بفتح باب أوضتك بقولك يا أنّا (الجدة).. وقفت سكت كتير وقلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرًا على كل حاجة".



يذكر ن الجداوي توفيت في 5 يوليوتموز الحالي عن 86 عامًا، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بكورونا.



روى الناقد الفني طارق الشناوي، موقف لفنان شاب أغضب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.وقال "الشناوي"، خلال حواره مع برنامج "3 ستات"، الذي تشارك في تقديمه، سلوي محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الفنان الشاب عندما دخل على ثلاثة من الفنانين الكبار خلال تصوير أحد الأعمال السينمائية ومن ضمنهم الفنانة رجاء الجداوي قال لهم: "أنا داخل قهوة المعاشات".وتابع طارق الشناوي، أن الفنانين الكبار تعاملوا مع كلامه على أنه نكتة واتفقوا أن يلقنوه درسا، وقال له أحد الممثلين خلال أحد مشاهد العمل السينمائي إنه ممثل رديء وعليه أن يجلس في قهوة المعاشات حتى يتعلم التمثيل.وأضاف طارق الشناوي، الناقد الفني، أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أبلغته أنها سامحت ذلك الفنان الشباب، كونه شاب جديد وحقق نجومية كبيرة ولم يلتفت إلى كلامه.هيوحشني خفة دمك وكرمك وأخلاقك وتسامحك".. بهذه الكلمات المؤثرة توجهت الحفيدة الوحيدة للفنانة الراحلة، رجاء الجداوي، إلى جدتها.ووجهت روضة هندي رسالة افتراضية في فيسبوك إلى الجداوي، حيث عبرت عن اشتياقها لها، مشيرة إلى أحداث طريفة كانت تقع بينهما، كأن تساعد هندي جدتها في حفظ النصوص، أو المشاركة في لعبة ورق.قالت: "هيوحشني إني أدخل أوضتك (غرفتك) فجأة وأقولك امتحان مفاجئ هاتي السكريبت (النص) وأسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع، هيوحشني إني أدخل عليك وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة (لعبة الورق) يا جوجا".كما تحدثت عن "خفة دم" الجداوي وعدم إلمامها بالأمور التقنية، قائلة: "هيوحشني إني أكون نايمة وألاقي مامي (أمي) داخلة عليا تقولي إلحقي أنا نزلت Story أو تطلع live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتعتك، نجري أنا ومامي على أوضتك وتقوليلنا جملتك الشهيرة: مالو التليفون أبو قرص!".