26 % انخفاض العجز التجاري الأردني في الثلث الأول

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
 انخفض العجز التجاري الأردني في الثلث الأول من العام الحالي، ليبلغ 045 .2 مليار دينار، بنسبة 3 .26 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام الماضي والبالغة 775 .2 مليار دينار.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن الصادر اليوم الخميس، إلى انخفاض قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5 .7 بالمئة، حيث بلغت 633 .1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 765 .1 مليار دينار. 

وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1ر3 بالمئة، اي ما مقداره 424 .1 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة قيمتها 469 .1 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 8 .208 مليون دينار خلال الثلث الاول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 5 .29 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

كما انخفضت المستوردات خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 19 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 678 .3 مليار دينار. واوضح التقرير أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 4 .44 بالمئة، خلال الثلث الأول من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 9ر38 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 5 .5 نقطة مئوية. 

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن4 .229 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، مقابل8ر357 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض مقداره 9 .35 بالمئة.

 يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات.

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