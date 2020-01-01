القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
نفذت القوات المسلحة المصرية بفروعها الرئيسية، المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد المنطقة الغربية العسكرية خلال الفترة الماضية، واستمع وقتها لتفاصيل الاصطفاف الخاص بالقوات المسلحة في المنطقة الغربية العسكرية، في "سيدى براني" بمحافظة مرسى مطروح، وتفقد برفقة قادة القوات المسلحة، القوات المصطفة ومدى جاهزيتها.

وأكد أن عقيدة الجيش المصري وثوابته هي عدم الاعتداء على الآخرين، مشددا في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ أي مهام توكل لها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسم 2020 بوابة الفجر القوات المسلحة الفجر

أخبار تهمك

بعد تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لصرف رواتب العاملين بالدولة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

هل يدفع الزمالك 35 مليون لضم صفقة الموسم؟

منذ أقل من ساعتين

تطور جديد في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة من التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء

منذ نصف ساعة

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

خالد علي ردًا على احتفالية الزمالك بنادي القرن: القارة تتغنى بالأهلي

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي بقرار مفاجئ

منذ ساعة و نصف

الشروط الكاملة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:01 م

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي بقرار مفاجئ

04:21 م

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

03:24 م

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

01:35 م

مفاجأة من التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى