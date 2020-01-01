القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

نفذت القوات المسلحة المصرية بفروعها الرئيسية، المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربي.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد المنطقة الغربية العسكرية خلال الفترة الماضية، واستمع وقتها لتفاصيل الاصطفاف الخاص بالقوات المسلحة في المنطقة الغربية العسكرية، في "سيدى براني" بمحافظة مرسى مطروح، وتفقد برفقة قادة القوات المسلحة، القوات المصطفة ومدى جاهزيتها.



