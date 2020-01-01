رد شديد اللهجة من اليونان على تركيا بعد مذكرة ترسيم الحدود مع ليبيا

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:39 م
نيكوس دندياس
نيكوس دندياس

أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الأربعاء، أن بلادة  ترفض مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركية حول ترسيم الحدود البحرية، وأنه سيتم الرد على أي انتهاكات لحقوق اليونان القانونية.

 

ومن المقرر أن تجري اليونان مع قبرص وفرنسا وإيطاليا مناورات قريبا بالبحر المتوسط، وفقًا لما أعلنته السفارة الفرنسية لدى قبرص، اليوم الخميس.

 

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، عزمها إجراء مناورات عسكرية مع قبرص، وتعتبر هذه المناورات هي الأولى من نوعها الأمر الذي دفع الجانب التركي للتنديد بالخطوة الأمريكية.

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