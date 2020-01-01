4 زملكاوية و7 أهلاوية.. نجوم لن يظهروا مع "القطبين" بعد عودة الدوري الممتاز (تقرير)

أعلن إتحاد الكرة المصري استئناف بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019 – 2020، يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة دامت 4 أشهر تقريبًا، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا التي ضربت جميع بلدان العالم.





وقرر اتحاد الكرة عودة بطولة الدوري بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن تعود المسابقة المحلية بالمباريات المؤجلة أولًا، قبل تحديد مواعيد مباريات الدور الثاني.





ويتصدر فريق الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بينما يأتي فريق الزمالك بالمركز الرابع برصيد 31 نقطة.





وسيفقد فريقي الأهلي والزمالك جهود عدد من اللاعبين بعد قرار استكمال بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، ولن يكونوا حاضرين مع الفريقين في المباريات المتبقية بالمسابقة المحلية، منهم من سيغيبون بشكل مؤقت للإصابة أو الإيقاف، والبعض الآخر انقطعت صلته تمامًا بـ"القطبين" بعد انتهاء تعاقدهم مع الفريقين.





الزمالك





ويغيب عن الزمالك بعد عودة النشاط الكروي 4 لاعبين لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتهم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، وذلك بعد فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، بسبب إصابته ورفض الخضوع للكشف الطبي وعدم الحضور للنادي.





ويفقد الزمالك ايضًا جهود قائده محمود شيكابالا بشكل مؤقت حيث يغيب عن 8 مباريات للفريق الأبيض، وذلك على خلفية العقوبة الموقعة عليه من جانب إتحاد الكرة بسبب أحداث مباراة السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات 20 فبراير الماضي، وهو نفس الحال لزميله إمام عاشور والذي يغيب 10 مباريات للإيقاف ايضًا.





بينما يواصل محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك التأهيل بعدما خضع لعملية جراحية بالرباط الصليبي منذ عدة أشهر، ويستعد اللاعب للسفر إلي ألمانيا خلال الفترة القادمة بعد عودة حركة الطيران من أجل الخضوع للكشف الطبي هناك للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للملاعب.





الأهلي





أما في الأهلي لن يكون حسام عاشور قائد الفريق حاضرًا في المباريات المتبقية بالدوري هذا الموسم، وذلك بعد انتهاء علاقته تمامًا مع القلعة الحمراء بعد رفض الجهاز الفني التجديد له خلال الفترة الحالية، ودخوله في أزمة مع الإدارة بسبب مباراة اعتزاله، وقرر بعدها التراجع عن الاعتزال والاستمرار بالملاعب ويبحث حاليًا عن فريق جديد للانتقال إليه بالموسم المقبل.





محمود كهربا سيغيب عن الأهلي 10 مباريات في بطولة الدوري بعد قرار استكمال المسابقة وذلك على خلفية العقوبة الموقعة ضده بسبب أحداث مباراة السوبر المصري.





كما يفقد النادي الأهلي جهود بعض اللاعبين بسبب الإصابة على رأسهم حسين الشحات الذي خضع مؤخرًا لعملية الفتاق ويتوقع غيابه عن الملاعب 4 أشهر تقريبًا، بينما لا يزال مصير الرباعي كريم نيدفيد ومحمد محمود وحمدي فتحي وسعد سمير غامضًا حيث يبتعد اللاعبين الأربعة عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب الإصابات المختلفة.





وخضع نيدفيد وحمدي فتحي لجراحة غضروف الركبة ويحتاج الثنائي مزيد من الوقت للتأهيل والتعافي من الإصابة قبل العودة للمشاركة بالمباريات، بينما يواصل محمد محمود التأهيل بعد تعافيه من جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها في أكتوبر الماضي، وخرج سعد سمير من قائمة الفريق بسبب جراحة وتر أكيليس.



