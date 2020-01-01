ريبيري يحسم الجدل بشأن رحيله عن فيورنتينا

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:26 م
ريبيري
ريبيري
وكالات

أعلن فرانك ريبيري نجم فيورنتينا الإيطالي بقاءه في بطولة الكالتشيو بعد الكثير من الجدل بشأن رحيله عقب واقعة سرقة منزله.

وعلق ريبيري على منشور لمواطنه سيباستيان فراي، حارس مرمى فيورنتينا سابقا، على "إنستجرام" والذي أكد خلال تصريحات صحفية على بقاء اللاعب الفرنسي المخضرم مع فيورنتينا.

وكان فراي قد صرح عن مستقبل ريبيري عقب واقعة سرقة منزل الأخير، قائلا: "لم يقل أنه سيرحل، لقد قال فقط إن عائلته تأتي قبل أي شيء، وأنه يرغب في اتخاذ القرارت التي تضمن سلامتهم، وهذا لا يعني رحيله".

وكتب ريبيري تعليقا على منشور فراي: "أخي، شكرا لك، أنت تعرفني وتعرف من أين أتيت، وأنا لست من أولئك الذين يتراجعون".

وأضاف النجم الفرنسي المخضرم (37 عاما): "ما أقوله هو ما أفعله، في هذه الأثناء أرتدي حذائي، وأرغب في إسعاد مشجعي النادي والمدينة بأكملها، والباقي لا يهمني كثيرا".

واختتم ريبيري تعليقه: "الحقيقة هي أنني وقعت في حب فيورنتينا.. فيولا إلى الأبد".

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