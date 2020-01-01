الإمارات تجري أكثر من 51 ألف فحص جديد للكشف عن إصابات كورونا

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

الإماراتية

عن إجرائها أكثر من 51 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك

تماشياً مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" والمخالطين لها وعزلهم.