فايلر يحسم مصير «الهداف»

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، موقفه من إستعادة محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى إنبي، حتى نهاية الموسم الجاري.





وأبلغ فايلر، إدارة النادي الأهلي رغبته في عودة اللاعب وعدم تجديد إعارته مرة أخرى، خاصةً بعدما ظهر بمستوى مميز للغاية مع فريقه ويحتل وصافة ترتيب الهدافين.





وأبدى زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، عن رغبة إدارة الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، في تجديد إعارة محمد شريف، مهاجم الفريق المعار من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأضاف السيد خلال تصريحات : "نأمل في استمرار محمد شريف لمدة موسم آخر، خاصةً بعد تعاقد القلعة الحمراء مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، بالميركاتو الصيفي".





وتابع: "شريف من أهم الأسلحة التي لدينا، ونضع عليه آمال كبيرة خاصةً بعدما استعاد مستواه الذي كان عليه في وادي دجلة، وظهر هذا الموسم بشكل مختلف مع الفريق طوال الدور الأول".





ومن المقرر أن تنتهي إعارة شريف، إلى صفوف إنبي، بنهاية الموسم الجاري وسط محاولات للإبقاء عليه داخل صفوف الفريق البترولي.



