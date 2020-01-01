فايلر يحسم مصير «الهداف»

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:30 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، موقفه من إستعادة محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى إنبي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأبلغ فايلر، إدارة النادي الأهلي رغبته في عودة اللاعب وعدم تجديد إعارته مرة أخرى، خاصةً بعدما ظهر بمستوى مميز للغاية مع فريقه ويحتل وصافة ترتيب الهدافين.

وأبدى زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، عن رغبة إدارة الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، في تجديد إعارة محمد شريف، مهاجم الفريق المعار من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف السيد خلال تصريحات : "نأمل في استمرار محمد شريف لمدة موسم آخر، خاصةً بعد تعاقد القلعة الحمراء مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، بالميركاتو الصيفي".

وتابع: "شريف من أهم الأسلحة التي لدينا، ونضع عليه آمال كبيرة خاصةً بعدما استعاد مستواه الذي كان عليه في وادي دجلة، وظهر هذا الموسم بشكل مختلف مع الفريق طوال الدور الأول".

ومن المقرر أن تنتهي إعارة شريف، إلى صفوف إنبي، بنهاية الموسم الجاري وسط محاولات للإبقاء عليه داخل صفوف الفريق البترولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد شريف فايلر الأهلي إنبي

أخبار تهمك

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

هل يدفع الزمالك 35 مليون لضم صفقة الموسم؟

منذ أقل من ساعتين

بعد تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لصرف رواتب العاملين بالدولة

منذ حوالي 8 ساعات

الشروط الكاملة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة من التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء

منذ نصف ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 21 ساعة

خالد علي ردًا على احتفالية الزمالك بنادي القرن: القارة تتغنى بالأهلي

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ 11 دقائق

تطور جديد في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي بقرار مفاجئ

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

فرمان من فايلر بإعادة نجم الأهلي المعار الى انبي

فايلر يطلب عودة هذا الثلاثي من الإعارة

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على طلب إنبي

مفاجأة.. فايلر يؤجل عودة مهاجم الأهلي المعار في الصيف

بعد اقتراب عودته للأهلي.. ماذا قدم محمد شريف مع إنبي ؟ (بالأرقام)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:01 م

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

05:47 م

بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي بقرار مفاجئ

04:21 م

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

03:24 م

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى