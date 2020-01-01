عقب انفصاله عن شاكوش.. تعرف على أبرز أعمال عمر كمال

"الفجر الفني"،



1- أغنية "أيام زمان"



طرح المطرب الشعبي عمر كمال، أغنية "أيام زمان"، وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعقب انفصاله عن "شاكوش"،وحقق المهرجان نجاحا كبيرا في أول ساعات طرحه، والمهرجان من كلمات سلمى رشيد، وتامر النجار وألحان عمر كمال.



2- غنية "كرهت أمثالكم"



طرح مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، أغنية "كرهت أمثالكم، وذلك بالتعاون مع حمو بيكا، وفرقته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت 64 ألف مشاهدة عقب طرحها بساعتين،وهي من توزيع فيجو الدخلاوي، وكلمات إسلام المصري وألحان مصطفى شكري.



3- أغنية "الدنيا بتجرح وقلبي فيه حكاوي"



طرح عمر كمال أغنية "لو على الفراق"، وذلك في بداية عام 2020 وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وحصدت الأغنية نسبة مشاهدة عالية، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نور الدين،وتوزيع مصطفى صادق،ومن كلماتها: "لو ع الفراق ف امرو سهل ما كل مشكله ليها حل ياريتك جيتلي وقولتلى بس انت خُنت بكل جهل ما كنا خلصنا باحترام مكانش هيضر الكلام بدائت بخير تخلص بخير من غير لا جرح ولا انتقام ليه بكل رخص كسرت قلبي روح ياشيخ منك لله".



4- أغنية "تحية للجيش الأبيض"



قام المطرب الشعبي عمر كمال بطرح أغنية" تحية للجيش الأبيض" وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد،ودور الأطباء في مواجهة هذا الفيروس،وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم،وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل،وإخراج فادي حداد،ومن كلماتها: "ألفين تحية و100 سلام يا جيشنا يا أبيض.. بأيديك هنوصل للسلام ولا يوم هنمرض.. خط الدفاع الأولى يا أمان وحصن متين قوى وياك بنطمن قوى وعليك بنسند.. كل الدكاترة والصيادلة والممرضين كمان.. واللى عامل واللى مشرف واللى قلبه على المكان.. باسم كل شخص فينا بنشكرك يا أعظم كيان".



5- أغنية "بنتخان"



طرح عمر كمال أغنية "بنتخان"،وهي دويتو بينه بين حمو بيكا،وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من توزيع فيجو الدخلاوي وحققت نجاحا كبيرا،ومن كلماتها "بنتخان

من الناس اللي كانو معانامن زمانو بنحاول يا دنيا نعيشها مهما كانبنشوف بهدلهاخلاص بنتعلم يا دنيا ودرسك ده في الراس في غدر وحقد وشر وغيره من الناس مفيش مرجله تعبت في حياتي وشقيت وشربت المرار واقف بطولي وحبايبي مشيو وسابوني".



لمع المطرب الشعبي عمر كمال، في أغاني المهرجانات التي يقدمها، عقب انفصاله عن المطرب الشعبي حسن شاكوش، بسبب حدوث خلافات بينهم بسبب أغنية "بنت الجيران"، والتي نجخت نجاح عارم إثر طرحها، ولكن لم يكن لـ"كمال"، نصيب في هذا النجاح حيث نسب إلى "شاكوش"، هذا النجاح بأكمله رغم معاونة صديقه عمر كمال له.وعقب حدوث الخلاف بين عمر كمال، وحسن شاكوش أسرع "شاكوش"، في تغيير اسم أغنيته "بنت الجيران"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إلى "بهوايا انتي قاعدة معايا"، وهو الكوبليه الذي أصبح مؤشر بحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك دون استشارة شريكه في الأغنية عمر كمال.ويرصدعدد من الأعمال التي قدمها عمر كمال منفردا بدون حسن شاكوش، ومن أهم هذه الأعمال: