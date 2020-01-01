مستشار وزيرة الصحة: لا يوجد علاج لكورونا حتى الآن ‎

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن إصابات كورونا بدأت تقل وليست تتراجع كما يقول البعض، ولا يجب أن نقول إن مصر تراجعت في معدل تسجيل الإصابات اليومي إلا بعد الاستمرارية في تراجع أعداد الإصابات بمعدل أسبوعين على الأقل بصورة منضبطة ومنتظمة.





وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر": لا يصح أن نقول إن مصر تخطت مرحلة الذروة، مشيرا أنه يجب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بحرص وقوة من جميع المواطنين لاستمرار معدل التراجع في الإصابات وتخطي هذه المرحلة.





وتابع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة: لا يجب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي لتفادي ما حدث من زيادة في اعداد الإصابات مثل دول عديدة والتي أدت إلى اغلاقها مرة أخرى.





وأوضح أن أسباب تراجع أعداد الإصابات في مصر يرجع لانتظام منظومة الصحة ووعي المواطنين واتباع النظم الاحترازية، مؤكدًا أنه حتى الأن لن يعترف بوجود دواء شافي شفاء كامل لمرضى فيروس كورونا، مضيفا أن جميع الأدوية مازالت تحت التجارب وملاحظة نتائجها على مدار الساعة.





اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.