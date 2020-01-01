رانيا محمود ياسين معلقة علي إحدي صورها "صورة الإنتصار"

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشرت النجمة رانيا محمود ياسين، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة جميلة كعاداتها ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها وعلقت قائله: "صورة الإنتصار علي الهاكر".

وفي سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، حمدي الميرغني، طارق الإيباري، هدى المفتي، سليمان عيد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

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