المرموط.. تعرف على الحيوان المسبب لـ"طاعون الدبلي"

أعلنت دولة الصين رفع حالة الاستعداد القصوي في منطقة منغوليا، بعد الإبلاغ عن ظهور حالة لطاعون الدبلي مشتبه بها، يوم الأحد الماضي.





ويعتبر الطاعون، أحد أخطر الالتهابات البكتريا، إذ تسبب في حصد الأرواح وبلغت عدد الوفيات به الي 50 مليون شخص في أوروبا خلال العصور الوسطى.





ويعتقد العلماء أن الطاعون الدبلي انتشر مؤخرا بسبب شخص أكل حيوان المرموط، والذي تسبب في وباء الطاعون الرئوي عام 1911 في الصين، مما أسفر عن قتل حوالي 63 ألف شخص في شمال شرق البلاد.



حيوان المرموط:





يعتبر حيوان مرموط نوع من السناجب الأرضية العملاقة المنتشرة في أمريكا الشمالية وأوراسيا (أوروبا وآسيا).



أنواعه:





تتعدد أنواع حيوان المرموط الي 14 نوعًا، حيث تشمل القوارض الكبيرة والثقيلة، ويعيش حياته في البيئات الباردة، وله آذان صغيرة مغطاة بالفرو، وأرجل قصيرة ممتلئة ومخالب قوية للحفر.





حجم المرموط:





ويبلغ طول جسم المرموط الضخم من 30 إلى 60 سم، ويتراوح طول ذيله القصير، من 10 إلى 25 سم، وله فرو طويل سميك ذات ملمس خشن.





ويزن من 3 إلى 7 كيلو جرامات، وله عدة ألوان، منها بني مصفر أو بني أو بني محمر أو أسود أو خليط من الرمادي والأبيض.





طريقة حياة حيوان المرموط:





يعيش المرموط في الجحور التي يحفرها، ومعظم الأنواع الجبلية تبني هذه الجحور تحت حقول الصخور والمنحدرات الصخرية والشقوق، حيث تحمي نفسها من الحيوانات المفترسة مثل الدببة الرمادية.





ويجلس المرموط يراقب كل الحيوانات المفترسة الأرضية والجوية، وعندما يرصد خطرًا، يبعث صافرة حادة وثاقبة ويدخل إلى جحره.





ويتغذي المرموط على نباتات التندرا منخفضة المغذيات، ويتنافس بشكل غير مباشر مع ثدييات أخرى مثل الكاريبو وأغنام دال.





ويدخل في سبات شتوي لمدة تصل إلى تسعة أشهر، يتغذى خلالها على احتياطي من الدهون يصل إلى 20% من إجمالي وزن جسمه.





وتنخفض درجة حرارة جسمه إلى درجة الحرارة المحيطة للجحور في فترة السبات، وينخفض معدل ضربات القلب من 75 إلى 4 نبضات في الدقيقة.





ويتزاوج بعد فترة قصيرة من خروجه من السبات، ويستمر حمله لمدة تصل الي 30 يوما تقريبا، ويلد 4 أو 5 من الصغار، ويبقوا مع الأم لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر وبعدها تنطلق في البرية.





ويستطيع المرموط السباحة جيدا كما يمكنه تسلق الشجيرات الطويلة والأشجار الكبيرة، ويحب تناول الأعشاب والنباتات الخضراء، وكذلك بعض الفاكهة واللحاء وبراعم الأشجار.



مهدد بالانقراض:





وقد تم تصنيف حيوان المرموط كأحد الأنواع المهددة بالانقراض، وقد تم اضافته الي القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، لأن أنشطة الحفر الخاصة به تضر بالحدائق والنباتات السطحية الأخرى خاصة البرسيم والعشب، وتهدد استقرار السدود وأسس البناء.



