أخيرًا.. تحديد مواعيد استئناف بطولة دوري أبطال آسيا

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعد استئناف مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، بعد توقفها لقرابة الثلاثة أشهر بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي تسبب في إيقاف وتعطيل عدة بطولات قارية كبرى على مستوي العالم.



