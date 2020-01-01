الإمارات.. وفاة نائب حاكم الشارقة الشيخ أحمد القاسمي

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:05 م
نائب حاكم الشارقة
نائب حاكم الشارقة

توفي نائب حاكم الشارقة بدولة الإمارات الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، اليوم الخميس، وذلك خلال تواجده في المملكة المتحدة البريطانية.

هذا ونعى ديوان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية اليوم.

وفيما يلي نص البيان " بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية، اليوم الخميس 18 ذو القعدة 1441 هجرية الموافق 9 يوليو 2020 ميلادية.

ويتقدم ديوان حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه، وسيتم تقبل التعازي في الفقيد طوال فترة العزاء عبر الاتصال الهاتفي من خلال أرقام سوف يتم تحديدها والإعلان عنها لاحقاً.

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