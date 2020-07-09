جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الخميس 9/7/2020

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:10 م
ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على حساب فريق برايتون بالأمس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب البريميرليج برصيد 92 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويتبقى ثلاث مباريات مساء اليوم الخميس في ختام الجولة الـ34، حيث سيلتقي فريق توتنهام هوتسبير مع بورنموث، ويواجه ايفرتون نظيره فريق ساوثهامبتون، ويحل مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على فريق استون فيلا.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالآتي :-

1- ليفربول 92 نقطة.
2- مانشستر سيتي 69 نقطة.
3- تشيلسي 60 نقطة.
4- ليستر سيتي 59 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 55 نقطة.
6- ولفرهامبتون 52 نقطة.
7- شيفيلد يونايتد 51 نقطة.
8- آرسنال 50 نقطة.
9- بيرنلي 49 نقطة.
10- توتنهام 48 نقطة.
11- ايفرتون 44 نقطة.
12- نيوكاسل 43 نقطة.
13- ساوثهامبتون 43 نقطة.
14- كريستال بالاس 42 نقطة.
15- برايتون البيون 36 نقطة.
16- ويست هام 31 نقطة.
17- واتفورد 31 نقطة.
18- أستون فيلا 27 نقطة.
19- بورنموث 27 نقطة.
20- نورويتش سيتي 21 نقطة.

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