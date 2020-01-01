حملات مكثفة على الأسواق في "سفاجا" لردع المتلاعبين في الخبز وأسعار السلع

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
محمد طه
في ضوء تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تابعت السيدة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، حملات إدارة التموين بسفاجا على المخابز والأسواق لضبط أسعار السلع التموينية والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم المقدمة للمواطنين.

أوضحت "رئيس المدينة" أن اللجنة برئاسة الاستاذ فوزي دنقي مدير إدارة التموين قامت بالمرور على المخابز البلديه للتأكد من توافر الخبز وعدم وجود ازدحام عليه من المواطنين والتزام المخابز بوزن الرغيف ومواصفاته، كما قامت بالمرور علي فرع الشركة المصرية لتجارة الجمله حيث تم وصول كميه 60 طن دقيق مخابز وتم التفتيش علي السلع التموينية حيث وجدت متوفره وصالحه للاستهلاك.

وأضافت"المغربي" أنه تم المرور علي الشركة المصرية وفرع جمعيتي بمنطقة التليفزيون للاطمئنان علي صرف السلع التموينية للمواطنين والمرور على محطه بترول شركة مصر القديمة حيث تم وصول كميه 500، 48 طن سولار.

وأكدت "رئيس المدينة" على تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية التموين لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لأى محاولات تلاعب فى أسعار السلع والخضراوات أو جودة المنتجات وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


أعلنت وزارة الصحة والسكان،، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
حملات مكثفة على الأسواق في "سفاجا" لردع المتلاعبين في الخبز وأسعار السلع
حملات مكثفة على الأسواق في "سفاجا" لردع المتلاعبين في الخبز وأسعار السلع
حملات مكثفة على الأسواق في "سفاجا" لردع المتلاعبين في الخبز وأسعار السلع
حملات مكثفة على الأسواق في "سفاجا" لردع المتلاعبين في الخبز وأسعار السلع
حملات مكثفة على الأسواق في "سفاجا" لردع المتلاعبين في الخبز وأسعار السلع
حملات مكثفة على الأسواق في "سفاجا" لردع المتلاعبين في الخبز وأسعار السلع
حملات مكثفة على الأسواق في "سفاجا" لردع المتلاعبين في الخبز وأسعار السلع
حملات مكثفة على الأسواق في "سفاجا" لردع المتلاعبين في الخبز وأسعار السلع
حملات مكثفة على الأسواق في "سفاجا" لردع المتلاعبين في الخبز وأسعار السلع
حملات مكثفة على الأسواق في "سفاجا" لردع المتلاعبين في الخبز وأسعار السلع

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