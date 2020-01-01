



"وانت في بيتك".. اشحن عدادك الكهربائي مسبوق الدفع من هاتفك بـ7 خطوات بسيطة





يبحث الكثيرون عن خطوات شحن العداد الكهربائي مسبوق الدفع "الكودي" الجديد، من المنزل دون اتوجه للأفرع الشركة من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو التليفون المحمول والبعد عن الروتين، ولاسيمًا في ظل الظرف الراهن وانتشار فيروس كورونا واتخاذ بعض التدابير الوقائية التي تمنع الوقوف في الزحام والتكدس.





أهمية عداد الكهرباء الكودي الجديد





ويتمتع"العداد الكودي" بأهمية كبرى في هذه الآونة في ظل ارتفاع شرائح الكهرباء، إذ يعد حلًا مميزًا من الحكومة لتفادي سرقة الكهرباء، كما يمكن المستهلك من معرفة استخدامه ومحاولة الترشيد في الاستخدام، لأنهعداد كهرباء مسبوق الدفع لا يحمل اسم مالك الوحدة، ولا يعتبر سند قانوني لملكية العقار.





شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من "المحمول"





ويتساءل كثيرون عن كيفية شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع عبر الهاتف المحمول أو من خلال الأجهزة الحاسوبية أو التابلت، من المنزل ودون التوجه إلى أحد فروع شركة الكهرباء التي تهدر الوقت إلى جانب الجهد المبذول.





تحويل الرصيد للعداد مسبوق الدفع





من جانبه، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خطوات شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، في منشور له على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك"، وذلك خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصيه الNfc ، والتى تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول، سواء من رصيد المحفظة الإلكترونيه أو بكروت الفيزا.





طريق شحن العداد باستخدام "التليفون المحمول" ودون الذهاب للفرع





- الحصول على كارت شحن يدعم خاصية nfc والتي تقبل الدفع الإلكتروني





- جهاز محمول يدعم "أندرويد".





- الدخول إلى تطبيق "سهل" إذا كان نوع العداد "جلوبال".





- تحميل تطبيق الكهربا ء خالص وفوري لأنواع العدادات الاخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.





- قراءة الهاتف لكارت شحن العداد، بتمريره على الظهر.





- نختار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الحالي على العداد مسبوق الدفع.





- نختر شحن العداد وندخل المبلغ المراد خصمه من المحفظة الإلكترونية أو "فيزا".





- ضع كارت الشحن على ظهر الهاتف واضغط الدفع ثم استمرار.





- نضع الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد، وتنتهي العملية بنجاح.





شروط تركيب العداد الكودي





1- سعر محاسبة العداد التقليدي لا يختلف عن العداد الكودي، ويتم المحاسبة وفقا لأسعار الشرائح المعلنة.





2- سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين بدأ من اليوم والذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى.





3- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.





4- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.





"خطوة خطوة".. تعرف على شروط تركيب عداد الكهرباء الكودى والمستندات المطلوبة والخطوات المتبعة





"وانت في بيتك".. اشحن عدادك الكهربائي مسبوق الدفع من هاتفك بـ7 خطوات بسيطة



