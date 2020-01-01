البورصة الأمريكية تتجاوز موجة التعافي و"ناسداك" يسجل مستوى قياسي

تجاوزت البورصة الأمريكية موجة التصحيح التى مرت بها لتتعافي بالأمس وترتفع خلال تعاملات اليوم الخميس ليسجل مؤشر ناسدات مستوي قياسي جديد بدعم من ارتفاع قطاع التكنولوجيا.





وساهم صعود أسهم شركات مايكروسوفت ونتفليكس وآبل وفيسبوك وأمازون في استمرار الصعود القياسي لمؤشر "ناسداك" الذي يهيمن عليه مؤسسات التكنولوجيا.





كما استفادت "وول ستريت" من بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية كشفت هبوط تجاوز التقديرات لطلبات إعانة البطالة الجديدة خلال الأسبوع الماضي.





واهتم المستثمرون بالبيانات الاقتصادية الإيجابية أكثر من استمرار الصعود القياسي لحالات الإصابة الجديدة بوباء كورونا في الولايات المتحدة والذي تجاوز 3 ملايين شخص.





وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 26074.1 نقطة.





وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 3178 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 10561 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد.





وخلال نفس الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 96.369.