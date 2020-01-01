بسبب طيارة ورق.. مصرع شخص في مشاجرة بأبوحماد

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
سمر السيد
لقي مواطن مصرعه في مشاجرة بسبب طيارة ورق في المنشية بأبو حماد في محافظة الشرقية. 

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقيه إخطارا يفيد بوفاة شخص في مشاجرة بين عائلته وجيرانه في المنشية بأبو حماد بسبب طيارة ورق لحفيد المتوفى علقت بمنزل العائلة الأخرى ما أدى لاندلاع المشاجرة

واتهمت اسره المتوفى شخصين من العائلة الأخرى بالتسبب في وفاته إثر تعرضه لضرر نفسي بعد توجيه سباب وشتائم له. ألقت الشرطة القبض على المشكو في حقهما. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي وقت سابق، أصدرت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية قرار بضبط وإحضار ابن عم المتهم بتوثيق طفلين بالحبال والذي قام بتوثيق الواقعة بمقطع فيديو كما قام فريق من النيابة بمعاينة مكان الواقعة ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهم المضبوط.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة أبو كبير يفيد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله طفلين موثقين بالحبال داخل صالة منزل بقرية بأبو كبير.

فيما سمع خلال المقطع صوت شخص يبدو أنه صاحب المنزل، يتحدث إلى الطفلين موجها لهما عبارات اللوم لمحاولتهما سرقة دراجة من أمام منزله. فيما قام ابن عم صاحب المنزل " " ص ه ه ع " بتوثيق الواقعة بمقطع فيديو وبثه على مواقع التواصل.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ وضبطت " ص م ه " 45 عاما صاحب المنزل والطفلين، وجرى اصحابهم إلى مركز الشرطة وجار عرضهم على النيابة.

ومن ناحية أخرى، عثر أهالي قرية أنشاص الرمل على جثة "رضيعة" طافية أعلى مياه ترعة الرفاعي المارة أمام القرية.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من أهالي أنشاص الرمل بالعثور على جثة "رضيعة" مجهولة الهوية طافية أعلى مياه ترعة الرفاعي المارة أمام القرية.


وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة وتبين من المعاينة الأولية أن الطفلة يتراوح عمرها ما بين نحو 3 أو 4 أشهر كما تبين تعرض أجزاء من جسدها للتآكل ما يرجح تعرضها لنهش كلاب ضالة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغا بوفاة " إيناس " 45 عاما مقيمة بعزبة بشارة التابعة لمركز كفر صقر أثناء قيامها بغسل الملابس على جسر بحر مويس المار أمام العذبة.

وتم استخراج الجثة وتحرر محضر الواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



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