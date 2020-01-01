دبي تحقق نجاحاً كبيراً شهد له الجميع خلال أزمة كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:59 م
مدينة دبي
مدينة دبي
وكالات

حققت دبي نجاحاً ملحوظاً شهد له الجميع، في تحقيق تقدم واضح بمحاصرة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في أضيق الأطر الممكنة، هذه الجائحة التي ما زالت تهدد كبرى دول العالم، وتنخر اقتصاداتها، وتقتل عشرات الآلاف من أبنائها، بينما نجحت استراتيجية دبي في محاصرته، والحد من خطورته وانتشاره، وكل ذلك بفضل توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعته المستمرة لاستراتيجية مكافحة فيروس كورونا.

وانعكس هذا بوضوح في زيادة معدلات الشفاء والتعافي من المرض، وتراجع أعداد حالات الإصابة المكتشفة والمؤكدة، وكذلك انخفاض أعداد مراجعي مستشفيات الإمارة ممن تظهر عليهم أعراض المرض، وها هي الحياة في مختلف القطاعات تعود من جديد لمسيرتها الطبيعية، مع الأخذ بالاحتياطات والإجراءات الصحية والاحترازية.

ويُعد هذا التقدم المبشّر هو ثمرة توجيهات القيادة الرشيدة، وإشرافها المباشر على التنفيذ والالتزام، وتضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، والتزام أفراد المجتمع وتعاونهم، والتحرك السريع والأسلوب المتميز، الذي بادرت دبي لاتباعه في مواجهة واحدة من أصعب الأزمات، التي اجتاحت العالم في تاريخه الحديث، وفقا للبيان.

ولا غني عن القول، إن تشجيع القيادة الرشيدة الدائم لمختلف فرق العمل، ضمن جميع التخصصات، شكّل قوة دفع إيجابية هائلة، حفّزت الجميع على مواصلة الليل بالنهار، والسهر على إيجاد الحلول، التي يمكن من خلالها محاصرة الفيروس، والحد من انتشاره.

وجاء تخفيف القيود وعودة العمل والأنشطة الاقتصادية كتطورات إيجابية مهمة، لم تكن لتتحقق لولا توجيهات القيادة، والتزام المجتمع وتعاون جميع أفراده من مواطنين ومقيمين،وهذه الإيجابيات ينبغي عدم التفريط بها، خلال المرحلة المقبلة، تجنباً لحدوث أي انتكاسة.

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