دبي تحقق نجاحاً كبيراً شهد له الجميع خلال أزمة كورونا





حققت دبي نجاحاً ملحوظاً شهد له الجميع، في تحقيق تقدم واضح بمحاصرة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في أضيق الأطر الممكنة، هذه الجائحة التي ما زالت تهدد كبرى دول العالم، وتنخر اقتصاداتها، وتقتل عشرات الآلاف من أبنائها، بينما نجحت استراتيجية دبي في محاصرته، والحد من خطورته وانتشاره، وكل ذلك بفضل توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، ومتابعته المستمرة لاستراتيجية مكافحة فيروس كورونا .





وانعكس هذا بوضوح في زيادة معدلات الشفاء والتعافي من المرض، وتراجع أعداد حالات الإصابة المكتشفة والمؤكدة، وكذلك انخفاض أعداد مراجعي مستشفيات الإمارة ممن تظهر عليهم أعراض المرض، وها هي الحياة في مختلف القطاعات تعود من جديد لمسيرتها الطبيعية، مع الأخذ بالاحتياطات والإجراءات الصحية والاحترازية.