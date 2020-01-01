فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

لم تتضح الرؤية حتى الآن بشأن عودة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وليد أزارو وصالح جمعة إلى الحسابات الفنية للمدير الفني السويسري رينيه فايلر.





فايلر أفرج عن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق وسمح له بالتواجد في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية بعدما توسط له بعض من أعضاء الجهاز الفني.





ومن المنتظر أن يعقد فايلر جلسة مع صالح جمعة خلال الفترة الحالية من أجل حسم موقفه من المشاركة في المباريات، وهل سيستمر في التدريبات أم سيعود كما كان.





ويستمع فايلر إلى رؤية ديفيد سيزا المدرب العام وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذي عقد اجتماعا مع صالح أمس، ليستند على أقوالهم في حكمه على اللاعب.





أما بالنسبة للمغربي أزارو المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي منذ يناير الماضي ولمدة 6 أشهر فقط، حيث من المقرر عودته نهاية الموسم الحالي.





وحاول مسئولو الأهلي اقناع فايلر بعودة أزارو لسد حاجة الفريق في مركز المهاجم واعطائه فرصة جديدة لإثبات نفسه، بعدما تألق في السعودية.





ووافق فايلر على عودة ازارو بعد انتهاء إعارته نهاية الموسم الحالي المقرر عودته في السعودية في الرابع من شهر أغسطس المقبل.





جدير بالذكر أن صالح جمعة لم يلعب هذا الموسم أي مباراة منذ قدوم فايلر إلى الأهلي،بينما خاض أزارو 7 مباريات بالدوري السعودي،سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع هدفا واحدا.



