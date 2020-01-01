6 شروط تؤهلك للترشح لمجلس الشيوخ.. تعرف عليها

تضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاص بشروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ضرورة توقيع الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لبيان خلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.





وتستعرض الفجر ، 6 شروط واجبة للترشح لمجلس الشيوخ:





1- يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.





2- لا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.





3- يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل





4- يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، ولا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.





5- أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.





6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:





- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.





- صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.



