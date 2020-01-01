هل يدفع الزمالك 35 مليون لضم صفقة الموسم؟

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:01 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي

طلب نادي وادي دجلة مبلغ ضخم للموافقة على انضمام أحد نجوم الفريق إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق.

وكان الفارس الأبيض قد دخل في مفاوضات للتعاقد مع محمد عبد العاطي منذ فترة وذلك بعد أن أبدى اللاعب موافقته على اللعب للفريق ولكن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ ليعود النادي من جديد لفتح باب التفاوض لضمه حاليا.

وطلب نادي وادي دجلة الحصول على مبلغ ٣٥ مليون جنية للمواققة على انتقال عبد العاطي إلى صفوف الزمالك وهو ما يراه مسئولو القلعة البيضاء مبلغ ضخم في الوقت الحالي في ظل مرور النادي بأزمة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسيحاول الزمالك التفاوض بشكل مكثف مع مسئولو دجلة خلال الأيام القادمة لتخفيض المبلغ المطلوب قليلا وحسم الصفقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبد العاطي دجلة الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

بعد تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لصرف رواتب العاملين بالدولة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ضم طاهر.. الأهلي يخطط لضم صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

7 مواقف تثبت تعنت إثيوبيا في سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء: لن نسمح بالبناء العشوائي مرة أخرى

منذ حوالي 4 ساعات

هل يدفع الزمالك 35 مليون لضم صفقة الموسم؟

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الشروط الكاملة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. تعرف عليها

منذ ساعة الا ربع

بعد اقترابه من برشلونة.. تعرف على أرقام ماتيو جندوزي مع آرسنال

منذ أقل من ساعة

تطور جديد في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يخطط لضم نجم مازيمبي

منذ ساعتين

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 6 ساعات

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يستقر على صفقات يناير

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن ضم نجم دجلة

الزمالك يخطط لضم نجم دجلة

وادي دجلة يحدد سعر رحيل نجمه إلى الزمالك

سبب مفاجئ يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي

الزمالك يتحرك لحسم كبرى صفقاته الصيفية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 م

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

01:35 م

الشروط الكاملة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. تعرف عليها

03:39 م

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

10:05 ص

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى