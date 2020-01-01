مفاجأة جديدة في الحلقة الثانية من برنامج "صندوق النجوم"

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يحل الفنان أحمد خشبة، ضيف الحلقة الثانية، من برنامج "صندوق النجوم"، المذاع على راديو "ميديستا اف إم" والتي تقدمه المذيعة نور عاشور يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الـ6 مساء إلى الـ7.



وتنتمي فكرة برنامج "صندوق النجوم"، حول استضافة أحد النجوم، وخوضه نوع من التحدي بالأسئلة والحكم عليه، مع المذيع وأحيانا مع المتابعين من خلال المكالمات الهاتفية.



وحلت الإعلامية إيمان يوسف، مذيعة برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ضيفة الحلقة الأولى من برنامج "صندوق النجوم".



ويؤكد أحمد ميلانو"، مدير البرنامج على تنوع الحلقات المقدمة في البرنامج، بين المسابقات والتحديات والأفكار المتنوعة التي ستغير فكرة الجمهور عن برامج الراديو "الأون لاين"، والذي يتحدث بلغة معاصرة.