انخفاض أسعار الذهب محليا في ختام التعاملات الصباحية

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
شهدت أسعار الذهب تراجعا في السوق المحلى في ختام التعاملات الصباحية اليوم الخميس 9-7-2020، حيث فقد سعر الجرام جنيها واحدا ليسجل سعر عيار 21 نحو 802 جنيهات مقارنة بـ 803 جنيهات في أخر تحديث له، وذلك بالتزامن مع استقرار السعر العالمي فوق مستوى 1800 دولار للأوقية. 

أسعار الذهب اليوم
 
عيار 18 : 687 جنيه.
 
عيار 21 : 802 جنيهات.
 
عيار 24 : 816 جنيه.
 
الجنيه الذهب : 6424 جنيها.
 
السعر العالمي : 1809 دولار.

أسعار الذهب العالمي 

استقر الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية اليوم الخميس، إذ فاقت المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع، بحسب ما نشرت "رويترز".


ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1812.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1817.71 دولار أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1823.20 دولار.


وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا للسمسرة إن المتعاملين في حالة من الإرهاق نوعا ما بعد أن تخطى المعدن مستوى 1800 دولار "لكن لا يبدو أن أحدا متلهف على التخلي عن هذه التداولات بعد"
"الذهب يبدو متجها للارتفاع بشدة سواء في الأمد القصير أو الطويل... لديه ما يكفي من المحفزات لكي يذهب إلى مستوى قياسي قبل نهاية العام".


وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 12 مليون حالة اليوم الأربعاء، مع ما يزيد عن نصف مليون حالة وفاة.
وفي إبقاء على المخاوف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء إلى أن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم ربما يتعثر.


في غضون ذلك، تعهد وزير المالية البريطاني بمبلغ إضافي قدره 38 مليار دولار لتفادي أزمة بطالة.


ويميل التحفيز إلى دعم الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1926.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 844.39 دولار، وربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.83 دولار.


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