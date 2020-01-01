الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى 34 بالقاهرة

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، الموافق 10 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
شبورة مائية صباحًا على القاهرة ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الجمعة، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 31 درجة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد اليوم وغدًا تحسن في الأحوال الجوية عن الأيام الماضية، ومن المتوقع تراجع درجة الحرارة درجتين عن الأمس مما يعطي إحساس بتحسن طفيف في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة لـ 33-34 درجة على القاهرة.

وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، مشيرًا إلى استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية تتلاشى فور سطوع الشمس.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، والملاحة البحرية معتدلة تمامًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من السبت المقبل تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى بنحو درجتين لتصل لـ 35- 36 درجة على القاهرة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والتي تتجاوز 80% أحيانًا.
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى 34 بالقاهرة
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى 34 بالقاهرة

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