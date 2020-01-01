القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "لؤلؤ" أمام مي عمر

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:48 م
مى عمر
مى عمر
أحمد رمضان متولي

انتهى القائمون على مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر من اختيار الفنانين المشاركين فى بطولة العمل، وانهاء التعاقد معهم وذلك تمهيداً للبدء فى التصوير خلال الأسابيع المقبلة، حيث تم التعاقد مع كلاً من أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.

 

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام ومقرر بدء تصوير مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مى عمر  أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث تعمل مى على التحضير والاستعداد للعمل من خلال اجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والاغانى لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة .

 

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.

 

 

 

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