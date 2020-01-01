"مسرح شو" يختتم موسمه الأول "بعلامة استفهام؟"

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

يستعد فريق مسرح شو، الجمعة المقبل، علي مسرح الهوسابير لعرض المسرحية الاستعراضية الأخيرة للموسم الأول لمشروع مسرح شو والذي يحمل عنوان "علامة استفهام"

 

العرض الاستعراضي الكوميدي الساخر "علامة استفهام؟" هو من بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة لمسرح شو .. يارا سامح.. سيد محسن.. محمد جميل.. عمر ماجد.. احمد اشرف.. محمد شهبور.. نور عاطف.. يوسف فج.. وهو من تأليف واخراج يوسف وائل.

 

تدور قصة العرض حول صراع كوميدي واستعراضي ساخر مع الشيطان حتي يصل الي الانحناء والاعتذار أمام الإله فمن أجل الجنة نفعل الكثير ولكن هناك الشيطان يفعل الكثير ايضا من اجل النار.

 

على صعيد آخر، صرح المخرج كريم الكسار مؤسس مشروع "مسرح شو" بأن فكرة الموسم الثاني ستغير شكل المسرح تماما والذي فقد قيمته منذ فترة كبيرة والسبب الوحيد هو البعد عن التطور.

 

السينما لم تظل كما هي بثوب الأبيض والأسود فلقد وصل العالم أعمال الجرافيك والخيال العلمي بسبب التفكير في شكل التطور المناسب للجمهور، ولم يجد المسرح اي مناضلين يهدف فكرهم الي التطور طوال الفترة الماضية ولكن وجد نفسه امام كومة كبيرة من الهواة والنصوص الهزيلة، وياللسخرية فبدلا من السعي الي التطور كان الجميع يسعي الي فقدان ابو الفنون... ويظل الجميع يلقي اللوم ولا يخطوا الي الأمام خطوة.

 

وصرح الكسار أيضا بأنه سوف تفتح الستارة هذه المرة لتروا مفاجأة كبيرة لموسمنا الثاني وشكل المسرح الحديث بعد التطور، حيث سيجد الجمهور نفسه أمام مسرح تليفزيوني بثوب جديد تماما.

 

وأضاف الكسار بأن الموسم الثاني  سيشارك بة ٣٠ نجم كبير و٩ دول مختلفة مع مجموعة "مسرح شو" وسوف يتم الاعلان عن التفاصيل الكاملة بالمؤتمر الصحفي والذي سيتم عقدة عبر ختام الموسم الأول علي مسرح الهوسابير غدا الجمعة الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٠ في تمام الساعة السابعة مساءً.

"مسرح شو" يختتم موسمه الأول "بعلامة استفهام؟"
"مسرح شو" يختتم موسمه الأول "بعلامة استفهام؟"

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