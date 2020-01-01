الشروط الكاملة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. تعرف عليها

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
بعد تصديق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، فهناك شروط عامة للقبول بهذه الكليات.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية، أبرز تلك الشروط:

1. تمتع الطالب بالجنسية المصرية، وتمتع والديه بنفس الجنسية.

2. الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعى بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2020 أو عام 2019 ( فقط ).

3. وأن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق.

4. وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكرى.

5. وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

6. وألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية.

7. وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

8. وألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سم (عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى).

9. اللياقة الطبية طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة.

10. ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية.

11. اجتياز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم إجتيازه الاختبار.

12. اجتياز اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة بنجاح من ارتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوانى من إصدار الأمر بالقفز.

13. اجتياز الطالب الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى (كشف الهيئة)، وكذلك اختبار المعلومات العامة.

14. تقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.

15. حصول الطالب على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا – الأكاديميات).

16. التزام الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى.

17. اجتياز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلى (اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلى)، والاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة).

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