انخفاض الإنتاج الصناعي السعودي بنسبة 15.5%

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي السعودي بنسبة 15.5 في المائة خلال مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2019 نتيجة لانخفاض الإنتاج بشكل حصري تقريبا في نشاط التعدين والتحجير (الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5 في المائة) بنسبة 11.98 في المائة بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

وخفضت السعودية إنتاج النفط من 9.6 مليون برميل يوميا في مايو 2019 إلى 8.5 مليون برميل يوميا في مايو 2020. في حين انخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضا بشكل حاد بنسبة 25.9 في المائة حيث أدت جائحة فيروس كورونا بالعديد من المصانع إلى الحد من عمليات الإنتاج.

 

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