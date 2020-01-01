قوات الاحتلال تعلن اعتقال 18 فلسطينيا بينهم قيادات من حماس

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:39 م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 18 فلسطينيا، بينهم قيادات في حركة حماس من الضفة الغربية.

وأصدر نادي الأسير الفلسطيني، بيانًا رسميًا قال فيه إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الخميس 18 مواطنا بينهم أسرى سابقون، وطالبة في جامعة بيرزيت".

 

وكشفت حركة حماس في بيان رسميُا أن عملية اعتقال القياديين في حركة حماس، جمال الطويل وحسين أبو كويك، من رام الله، هي محاولة من الاحتلال للتأثير على مسار العمل الوطني المشترك، الذي يهدف إلى مواجهة الاحتلال ومشروعه في الضم والتوسع".

 

وقال البيان: "الرد على عمليات الاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشخصيات المؤثرة في شعبنا، هو مزيد من العمل الوطني المشترك القائم على الوحدة ومواجهة الاحتلال، والانخراط في حالة وطنية شعبية ترفع شعار الحرية والوطن المستقل".

 

وقد شهدت الأيام الأخيرة بوادر للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، لإنهاء 13 عاما من الانقسام، تمثلت في عقد مؤتمر صحفي مشترك لجبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الموجود في رام الله، وصالح العاروي، نائب رئيس حركة حماس الموجود في لبنان، بثه التلفزيون الرسمي للسلطة الفلسطينية، في حدث نادر منذ سنوات.


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قوات الاحتلال حماس اعتقال 18 شخص

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