بختام أخر جلسات الأسبوع.. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.3%

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:35 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.3% رابحاً 22.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7416.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.35% خاسراً 29.52 نقطة ليغلق عند مستوى 8329.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 314.3 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.
 
وارتفع 16 قطاعاً بسوق  الأسهم السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.50%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.77%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.13%.
 

وقفز 118 سهماً بسوق الأسهم السعودية ، خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.95%، ثم سهم "ولاء" بنسبة 9.89%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 6.18%، فيما تراجع 68 سهماً على رأسها سهم "بنيان ريت" بنسبة 3.15%، ثم سهم "عناية" بنسبة 2.81%، ثم سهم "إتحاد الخليج" بنسبة 2.69%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 271.5 مليون ريال سعودي.

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