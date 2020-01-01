في ذكري انضمامه للملكي.. حصاد مشوار الفرنسي كريم بنزيما × 11 عامًا مع ريال مدريد (تقرير)

زي النهاردة 9 يوليو لعام 2009، انضم الساحر الفرنسي كريم بنزيما لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، قادمًا من نادي أولمبيك ليون الفرنسي في صفقة كلفت خزينة النادي الملكي 35 مليون يورو تقريبًا.





وحقق "بنزيما" خلال 11 عامًا قضاها داخل نادي ريال مدريد حتي الآن، العديد من الإنجازات والبطولات والأرقام القياسية، التي جعلته واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ النادي الملكي خلال السنوات الماضية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام من مشوار كريم بنزيما مع ريال مدريد:-





- خاض المهاجم الفرنسي (508 مباراة) خلال مشواره مع ريال مدريد في مختلف البطولات (345 مباراة بالدوري الإسباني – 100 مباراة في دوري أبطال أوروبا – 43 مباراة بكأس ملك إسبانيا – 8 بكأس السوبر الإسباني – 8 بكأس العالم للأندية – 4 بكأس السوبر الأوروبي).





- بلغ عدد دقائق المشاركة الفعلية لـ"بنزيما" في مباريات ريال مدريد (35451 دقيقة).





- سجل كريم بنزيما (244 هدفًا) بقميص النادي الملكي في مختلف البطولات بواقع (165 هدف بالدوري الاسباني – 52 هدف بدوري أبطال أوروبا – 21 بكأس اسبانيا – 3 بكأس العالم للأندية – 2 بكأس السوبر الإسباني – 1 بكأس السوبر الأوروبي).





- صنع "بنزيما" لزملائه في الريال (134 هدفًا) خلال 11 عامًا قضاها مع الفريق المدريدي.





- حصل مهاجم منتخب الديوك الفرنسي على (9) بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد نهائيًا.





- توج كريم بنزيما بـ 17 بطولة خلال مشواره مع ريال مدريد (4 دوري أبطال أوروبا – 4 كأس العالم للأندية – 3 كأس السوبر الأوروبي – 2 دوري اسباني – 2 كأس ملك إسبانيا – 2 كأس السوبر الإسباني)





- حصل خلال تواجده مع ريال مدريد على جائزة لاعب العام في فرنسا 3 مرات أعوام 2011، 2012، 2014.