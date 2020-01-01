خالد علي ردًا على احتفالية الزمالك بنادي القرن: القارة تتغنى بالأهلي

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:54 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
علق خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، على احتفالية نادي الزمالك، بلقب "القرن الحقيقي"، ردًا على تتويج الأهلي من الكاف عام 2000.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، أقر اعتماد يوم 9 يوليو الجاري، من أجل احتفال جماهير القلعة البيضاء بلقب القرن الحقيقي.

وكتب خالد علي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نفرض جدلًا إنك أقنعت بعض من جماهيرك بأنك نادي القرن... كيف تقنع إفريقيا كلها والأهلي بطلها، وأنهم من شمال القارة إلى جنوبها يتغنون بحب الأهلي".

واختتم: "الأهلي هو بطل القرن الماضي والحاضر والمستقبل.. جمهوره دا حماه".

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خصص مسئولو نادي الزمالك يوم التاسع من شهر يوليو، للاحتفال بلقب نادي القرن الإفريقي، حيث يرى أنه الأحق به من الأهلي. 

وقال أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، عن هذه الإحتفالية، "الزمالك يمارس كل ضغوطاته الممكنة على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل الذهاب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاثبات أنه يستحق لقب نادي القرن الإفريقي". 

وتابع، "الزمالك داخل في قضية وخناقة ومن الممكن أن يكون جزء من القضية أن يضع في الملف أنهم اقاموا احتفالية والجماهير احتفلت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الزمالك يستحق لقب القرن بدلا من الأهلي".

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