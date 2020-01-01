فيفا يتولي تشغيل تقنية الفيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس أنه تولى بشكل كامل مسؤولية التحكم في تشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن ماتياس جرافستروم، نائب الأمين العام للفيفا، أنه تم إبلاغ جميع الاتحادات الـ211 الأعضاء بالاتحاد الدولي بهذا الأمر عبر خطاب تم إرساله بتاريخ 29 يونيو الماضي.

وسبق لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، مشرع قوانين كرة القدم، أن عمل عن كثب مع الفيفا فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ تقنية فار في كافة المسابقات، حيث تم التعاون على عدة أصعدة، بينها الشؤون التكنولوجية والتدريب والتعليم.

وجاء في خطاب الفيفا: " نحن فخورون بأن إدخال تقنية فار حقق نجاحا عالميا، حيث اكتمل تنفيذ تقنية فار في أكثر من 100 مسابقة عالمية".

وأضاف الخطاب: "بعد نجاح فترة الإطلاق، حيث عمل فيفا بالاشتراك مع إيفاب، نود أن نخطركم أن مسؤولية جميع الأنشطة الخاصة بتقنية فار ستنتقل لفيفا".

وتولى فيفا مسؤولية الرد على أي أسئلة، أو تعليقات أو مقترحات تخص تقنية فار بدءا من أول يوليو الجاري.

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