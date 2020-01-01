بتكلفة 9 ملايين جنيه.. افتتاح وحدة عناية المخ والأعصاب بالمنصورة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم افتتاح اول وحده عناية مركزة للمخ والاعصاب بمستشفيات الإقليم، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه وتضم 9 أسرة بكامل الأجهزة الطبية اللازمه.





أقيم المركز بالجهود الذاتية لابناء الدقهلية لتنضم الى قائمه الوحدات وحده امراض الاعصاب المناعية التصلب المتعدد، ويتم علاج المرضى به على نفقه الدولة، رافق المحافظ الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور اشرف البدراوى مدير المستشفى الدولى، والدكتور محمد شريف نائب مدير المستشفي.





وطالب المحافظ وكيل وزارة الصحة بعمل حملات توعية للمواطنين باعراض السكته الدماغية من خلال كافة اوجه التوعية من قبل المتخصصين.





وتفقد محافظ الدقهلية التجهيزات الجارية لوحده عنايه مرضى الكلى تميدا لافتتاحها بتكلفه 4 ملايين جنيه وتضم 6 اسرة باجهزتها ومستلزماتها لتكون اول وحده للكلى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.





واكد المحافظ على ضرورة تقديم خدمة متميزة للمرضى والمترددين، مشيرا الى ان أغلى ما يملك الانسان هو صحته، مؤكدا على ان الدولة بكامل اجهزتها لاتدخر جهدا فى سبيل تحسين وتطوير الخدمه الطبية بكافه مواقع تقديمها بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق المحافظة.





واضاف المحافظ ان هناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدنى ورواد الجهود الذاتيه الذين تتميز بهم الدقهلية دائما للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى جميع روافد الخدمة الصحية بالدقهلية.





وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للجيش الابيض من الاطباء والاطقم الطبيه المساعده وجميع العاملين بمديرية الصحة بالدقهلية وبتعاونهم البناء مع جامعة المنصورة فى مواجهة فيروس كورونا والجهود المبذوله بالتعاون مع المجتمع المدنى لتوفير المستلزمات والادويه ووسائل التطهير والتعقيم لتقديم الخدمات والرعايه الصحية بمستشفى العزل، وكذا مستشفيات الفرز فى نطاق محافظة الدقهلية مما كان له الاثر البالغ فى تعافى وشفاء الكثيريين وخروجهم وقد لاقت هذه الجهود قبولا ورضا من المواطنين بانحاء المحافظة.





الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعلن عن أن مرفق أسعاف الدقهلية، سجل ثالث حالة وفاة خلال أسبوع بين العاملين به متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد والذى يعد ثالث شهداء بمرفق الإسعاف بالدقهلية.





يشار أن الضحية الثالثة بإسعاف الدقهلية هو مصطفى إبراهيم رجب السائق بمرفق الإسعاف، ويبلغ من العمر ٤٢ سنة، وقد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ عدة أيام وفور التأكد من إصابته تم نقله، إلى مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد المخصص للعزل، لتلقى العلاج اللازم ، إلا انه لفظ انفاسه الأخيرة مساء الإثنين، متأثرا بإصابته.



