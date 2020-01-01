الليلة.. انطلاق Zoom Africa أول برنامج متخصص في الشأن الأفريقي على "صدى البلد"

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:27 م
Zoom Africa
Zoom Africa
الفجر الفني

ينطلق برنامج زووم أفريقيا Zoom Africa على قناة اليوتيوب الخاصة بموقع صدى البلد كأول برنامج متخصص في الشأن الأفريقي على السوشيال الميديا.

 

ويغوص البرنامج من خلال فقراته المتنوعة في حياة الشعوب الإفريقية بكل تفاصيلها وما يتبعها من عادات غريبة تشتهر بها بعض القبائل التي لا زالت تتمسك بالتقاليد التاريخية الموروثة، وكذلك التطورات التكنولوجية الحديثة والطفرات الصناعية في بعض دول القارة التي حققت نموا اقتصاديا بنسب كبيرة خلال الأعوام الأخيرة.

 

كما تصحب مقدمة البرنامج المتابعين في جولات داخل القارة الأفريقية وزيارات لأهم المدن والأسواق والمناطق السياحية والمعالم التاريخية التي تشتهر بها القارة، مع إجراء مقابلات مع المسؤولين والمواطنين بتلك الدول.

 

ويعرض البرنامج فقرات ثابتة عن حياة الأفارقة في مصر ما بين حوارات مع السفراء في القاهرة او جوانب من حياة الرعايا الأفارقة المتواجدين في مصر من أجل الدراسة او العمل.

 

الأزياء الأفريقية، وأشهر الأكلات، سيكون لها فقرة مخصصة في كل حلقة من خلال التعرف على تفاصيل الأزياء الأفريقية الخاصة بكل دولة ودلالات الألوان وإجراء جولات في محال الأزياء، كذلك التعرف على اكلة شهيرة في أفريقيا من خلال جولة داخل مطعم افريقي في مصر.

 

البرنامج ينطلق اليوم الخميس، من إنتاج موقع صدى البلد الإخباري وتقديم الكاتبة الصحفية سالي عاطف المتخصصة في الشأن الأفريقي.

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