صحيفة: الإمارات سارعت للوقوف إلى جانب العديد من الدول في جائحة كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:25 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

سارعت دولة الإمارات، للوقوف إلى جانب العديد من الدول في مواجهة تداعيات الجائحة، وإظهار التضامن مع الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة.

 

وقالت صحيفة البيان، إن الإمارات لم تنس الالتزامات التي حددتها هي لنفسها، انطلاقاً من مبادئها الثابتة بالمساعدة ومد يد العون للمحتاج.

 

وأضافت الصحيفة الإماراتية، أن هذه الجهود المتميزة المفعمة بالعطاء والروح الإنسانية تقدّر وتعي وتدرك قيمة الإنسان، أياً كان لونه ودينه وعرقه، في مختلف القارات، لأن الإنسانية والأخوة هي عناوين عريضة تؤمن بها دولتنا، وتنطلق منها في التعامل مع الأزمة الصحية التي ضربت الغالبية العظمى من دول العالم، لذا لم تتأخر عن تقديم يد العون والمساعدة مع دول تختلف معها سياسياً، لأنها تنطلق من حسّها الإنساني العميق.

 

هذه هي الإمارات، إنها تتدفق بالخير والإنسانية لمعظم شعوب الأرض، يحدوها صدق الإخاء والمواساة، فهدفها الإنساني النبيل لا يحده حدود، وطن يعلي قيم الإنسانية والتضامن، وتاريخه يشهد على تصدر الصفوف في المساعدات، فقد استطاعت الإمارات أن تجعل من الجغرافيا واحة للسلام والرخاء بين الشعوب والدول من خلال تبني التسامح والأخوة والإنسانية.

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بـ221 حالة.. إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية لكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي فيروس كورونا، بلغت 221 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 12305 حالات.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 2079 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع الحصيلة إلى 250458.

 

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة: إن 3324 مصابًا بالفيروس في حالة صحية حرجة؛ فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 212176 شخصًا.

 

من ناحية أخرى، سجل المغرب خلال الـ24 ساعة، 178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 14.949 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 242 حالة وفاة؛ مشيرة إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء والتي بلغت 11.372 حالة.

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