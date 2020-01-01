الأهلي يقدم عرضا جديدا لشراء رمضان صبحي

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
أرسل النادي الأهلي عرض رسمي جديد لهيدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 3 ملايين يورو، لشراء رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد رفضهم العرض السابق، الذي كانت تبلغ قيمته 2 ونصف مليون يورو، وفي انتظار الرد خلال الفترة القصيرة القادمة.

وقدم الأهلي عرضا جديدا لإدارة هيدرسفيلد بعد تراجع أسعار اللاعبين عالمياً، وذالك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وانتظم صبحي في مران الفريق الجماعي اليوم، تحت إشراف الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر، وذالك بعد غيابه عن تدريب أمس، واكتفى بأداء جلسة في الجيم.

ويقوم النادي الأهلي بالإستعداد للأستئناف النشاط الرياضي، واستكمال مباريات الدوري المصري، والتحضير للقاء الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقام في سبتمبر المقبل.

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