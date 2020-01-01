"الغلا انته".. أغنية جديدة لصوت الأمارات عيضه المنهالي (فيديو)

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

بقصيدة تحمل عبق الأصالة، ومعان تتسم بالغزل العذري العفيف والعاطفة الجياشة، التي برعت في تصويرها سمو الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم في قصيدة "الغلا انته" فهي تمزج خلجات النفس وآلام الفراق، ومعاناة الصبر، وتأجج نار الحب، في بلاغة التصوير لتلك الليالي مما جعلها ذات جمال رائع لامست كلماتها قلوب العاشقين.

 

"الغلا انته" جاءت لتجدد الشراكة الفنية من جديد في هذا التعاون ما بين سمو الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم وصوت الإمارات الفنان عيضه المنهالي، وشركة الخوار للإنتاج الفني ممثلة بمالكها الشاعر علي الخوار والرئيس التنفيذي للشركة السيد علاء فياض، حيث سبق ان طرحت الشركة عملين غنائيين  تحت عنوان  "أحلام طيفه" و "شبيه القمر" وهما من أشعار سمو الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، وألحان المبدع عبدالله المعمري وغناء صوت الإمارات عيضه المنهالي.

 

ويقول مطلع الأغنية الجديدة "الغلا انته":

 

يالغــــــالي اللي غـــلاتك موت

لا تحســـــــب انـــــك تخـيّـلته

 

يعزف في قلبي شــرات النوت

صـــــوتك .. وناي الغـــلا انته

 

 

 

هـذي وصوف الهوى المثبوت

ما اعــــــذرك جـــانك تعــذرته

 

يا مهجــتي يا حــــليو الصوت

أخـشى السفـــــر .. ما تحمّلته

 

"الغلا انته" قام بتوزيعها  موسيقياً الموزع  عبدالعزيز العبري، والوتريات المايسترو أحمد طه ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني، وبإدارة انتاج مميزة من علاء فياض، وإشرف عام شاعر الوطن الإماراتي علي الخوار .

 

وكخبر حصري جديد، بلغتنا شركة الخوار للإنتاج الفني أن هذه المجموعة الذهبية تحضر حالياً لتقديم عمل جديد سيطرح في الأيام القليلة القادمة.

 

وقد طرحت أغنية " الغلا انته " بصوت الإمارات عيضه المنهالي، على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني  " اليوتيوب " وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة الإذاعات الخليجية و العربية.

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