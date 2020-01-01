إيمان العاصي: سعيدة بعرض الجزء الأول من "مملكة إبليس" على mbc مصر

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:16 م
إيمان العاصي
إيمان العاصي
أحمد رمضان متولي

أعربت إيمان العاصى، عن سعادتها، بإعلان قناة mbc مصر، عن عرض الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس" على شاشتها، بدء من يوم الأحد المقبل، فى الساعة التاسعة مساء، حيث عزمت القناة على عرض الجزء الأول من العمل الدرامى، حتى يتذكر الجمهور أحداثه، قبل الشروع فى عرض الجزء الثانى المقرر إذاعته أواخر يوليو الجارى.

 

وارتبط الجمهور بمسلسل "مملكة إبليس" منذ إذاعته، حيث ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية المختلفة والمركبة، والتى تتصاعد أحداثها فى قالب تشويقى مثير طوال الحلقات.

 

وتلعب إيمان العاصى من خلال المسلسل شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل، وتظهر فى دور "داليدا" فتاة تعيش فى الحارة التى هى محور الأحداث، ومن المقرر أن تبهر إيمان متابعيها خلال أحداث الجزء الثانى، كما سبق وفعلت فى الجزء الأول.

 

والجزء الثانى من مسلسل "مملكة إبليس" يعرض على منصة شاهد VIP ، وكتبه السيناريست محمد أمين راضي، وأخرجه أحمد خالد موسى، والعمل يقوم ببطولته كوكبة رائعة من النجوم على رأسهم النجمة غادة عادل والنجمة رانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، والمسلسل من إنتاج طارق الجناينى.

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