انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط الخام بنسبة 30.8 %

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
 انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 30.8 بالمئة في أول أربعة أشهر من العام الحالي إلى 531.1 مليون دينار (749 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني يوم الخميس.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية أبريل 2019 نحو 767.1 مليون دينار.

ظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة يوم الخميس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بلغ في الربع الأول من العام الحالي 1.3 بالمئة انخفاضا من 2.1 بالمئة في الربع الذي سبقه.

ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 3.5 بالمئة.


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