صفقة مفاجئة.. الزمالك يخطط لضم نجم مازيمبي

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

كشفت تقارير صحفية، سعي نادي الزمالك لضم ظهير نادي مازيمبي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

 

وبحسب موقع "bigwhalesport" الكونغولي، فإن الزمالك يستهدف ضم الظهير الأيسر لنادي مازيمبي جوزيف بنسون أوتشايا، خلال سوق الانتقالات.

 

وأشار الموقع، أن اللاعب انتهى عقده رسمياً بنهاية الموسم الجاري، وذلك يوم 30 يونيو الماضي.

 

كما أشار الموقع، أن اللاعب يحظى باهتمام عدة أندية أفريقية كبرى، في ظل كونه متاح دون مقابل.

 

وقدم أوتشايا مستويات طيبة مع مازيمبي، الذي تواجد في نفس مجموعة الزمالك، خلال دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

 

ويحرص نادي مازيمبي على تجديد عقد اللاعب، إلا أن اللاعب قد يفكر في خطوة جديدة، إذا تلقى عرضاً جاداً لضمه.

 

يذكر أن أوتشايا خاض 16 مباراة مع مازيمبي خلال الموسم الجاري، سجل خلالها هدفاً وحيداً.

 

كما خاض اللاعب السابق لنادي دينامو الزامبي عدة مباريات مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

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