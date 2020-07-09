سلاف فواخرجي توجه رسالة لجمهورها من السيدات: "إنتي تتحبي زي مانتي"

Advertisements







تحرص الفنانة السورية سلاف فواخرجي على التواصل الدائم مع مُحبيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت سلاف فواخرجي صورة من كواليس فيلم "اضحك الصورة تتطلع حلوة "، وعلقت عليها قائلة:"انتي تتحبي زي ما انتي، ماتفكريش إن فيه حاجة كتير عليكي ، انتي اللي كتير على أي حد".



وفي سياق آخر، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها الجديد "خط ساخن"، وهو بطولة حسين فهمي، نضال شافعي، صلاح عبدالله، هيثم نجم، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.