رفض تربيته.. أب يتخلص من نجله المعاق بوضعه في قطار أسوان

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:11 م
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
قام والد طفل معاق، بوضعه داخل قطار لعدم رغبته في رعايته، كما رفضت والدته الاحتفاظ به بسبب زواجها من آخر، حيث تركه في القطار وبحوزته ورقة يطلب فيها ممن يعثر عليه، إيداعه دار رعاية.

كان تبلغ لقسم مصر الجديدة من أحد الأشخاص "مقيم بالمطرية بأنه أثناء قيامه بالتنزه بمنطقة الميريلاند برفقة نجله 9 سنوات "لديه ظروف صحية خاصة" مقيم "بالمرج طرف والدته "طليقة المذكور"، وعقب توجهه لشراء حلوى لنجله فوجئ باختفاء الأخير.

تبين عدم صحة رواية المبلغ والذى أقر أنه على خلافات مع طليقته (والدة الطفل) وأنها تزوجت من آخر ولا ترغب فى تواجد نجلها بصحبتها، كما أنه تزوج من أخرى رفضت رعاية نجله، ورغبةً منه فى التخلص من نجله قام باصطحابه لمحطة قطار الجيزة ووضعه بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان تاركًا ورقه بجيبه يلتمس خلالها إيداع نجله بأحد دور الرعاية. 

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من العثور على الطفل داخل القطار المشار إليه واستلامه وتقديم أوجه الرعاية اللازمة له، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص على خلفية إتهامهم، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (3) أشخاص (محاسب بشركة صرافة "سابقًا"- مدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس)، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، وإتخاذهم من إحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بمنطقة زهراء المعادى مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصرى ما يزيد عن 4 مليون جنيه مصرى عملات أجنبية - 2ماكينة عد نقود، 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى)، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكى خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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