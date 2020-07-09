ميلان يرصد ميزانية ضخمة لتدعيم الفريق

يسعى نادي ميلان الإيطالي لإبرام صفقات مميزة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بميزانية ضخمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ويعمل ميلان على إعادة بناء فريق كرة القدم، خاصة وأن هناك خططًا للنادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكدت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن ميلان خصص 75 مليون يورو تحت تصرف رالف رانجنيك المدير الفني المتوقع لميلان.

يذكر أن وسائل الإعلام الإيطالية قد أكدت في الأيام القليلة الماضية إلى أن إدارة ميلان قد توصلت لاتفاق بشأن تولي رالف رانجنيك مسؤولية تدريب الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.

ونجح الروسونيري في تحقيق فوز تاريخي علي حساب يوفنتوس خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر بطولة كالتشيو.

وبتلك النتيجة توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 75، في المقابل رفع ميلان رصيده إلى النقطة 49 ليحتل المركز الخامس.