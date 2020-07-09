طوكيو 2020 تأمل في تأمين جميع المقار الأولمبية للدورة المقبلة

قالت عدة وسائل إعلام يابانية يوم الخميس إن منظمي أولمبياد طوكيو الصيفي يأملون في استخدام جميع المقار الأولمبية التي كانت ضمن الخطة الأصلية للدورة عند إقامة الدورة المؤجلة في العام المقبل.





وكان تأمين المقار الأولمبية على رأس أولويات المنظمين بعد تأجيل الدورة إلى 2021 بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 سريع الانتشار، وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء والتلفزيون الرسمي «إن.إتش.كيه» ومصادر أخرى إن المنظمين باتوا على ثقة الآن بأن هذه المقار ستجهز للاستخدام في الدورة الأولمبية من جديد.





لكن ماسا تاكايا المتحدث باسم اللجنة المنظمة قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن هذه التقارير متفائلة وإنه لم يتم الإعلان عن أي شيء بعد.





وقال تاكايا:" رأينا عددا من التقارير الإعلامية تتعلق بتأمين المقار الأولمبية لدورة 2021".





وأضاف:" طوكيو 2020 على علم بهذه التقارير ولابد لي من التوضيح جيدا، بأن حكومة مدينة طوكيو واللجنة المنظمة للدورة لم يصدر عنهما أي إعلان رسمي يتعلق بما جاء في هذه التقارير".





وأضاف المتحدث:" لم يصدر عن اللجنة المنظمة أي إعلان من هذا القبيل في هذه المرحلة وخلال هذه الفترة، يؤسفنا رؤية مثل هذه التقارير التي تستند على هذه المواقف المتفائلة".





وفي الشهر الماضي قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لدورة طوكيو إن 80 في المئة من المقار المطلوبة لاستضافة الدورة تم تأمينها بالفعل.



