محمد علاء يتصدر تريند جوجل بعد انضمامه لفريق "نسل الأغراب"

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:54 م
محمد علاء
محمد علاء
تصدر الفنان محمد علاء تريند جوجل اليوم الخميس الموافق 9/7/2020، وهذا بعد انضمامه لقائمة ابطال مسلسل نسل الأغراب، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2021.

ويتعاون محمد علاء مع المخرج محمد سامي للمرة الثانية بعد مشاركتهم معا في مسلسل البرنس الذي عرض في شهر رمضان للعام الحالي.

وجسد محمد علاء شخصية "ياسر"، في البرنس بطولة محمد رمضان، وحاز دوره على إعجاب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار الدراما الصعيدية، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، فردوس عبدالحميد، محمد علاء.

وتوفيت والدة الفنان محمد علاء، أمس الأربعاء، وطلب من الجمهور الدعاء لوالدته والعزاء على المقابر، او الاتصال بالهاتف.

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