نائب مدير مستشفى الساحل يكشف تفاصيل تعافي أصغر مصاب بكورونا

كشف الدكتور محمد الأتربي، نائب مدير مستشفى الساحل التعليمي، تفاصيل تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا.





وقال "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الخميس، أن الطفل يبلغ من العمر 25 يوم، وتم نقل العدوى له عن طريق جدته التي كانت مصابة بكورونا ولا تعلم بذلك قبل 5 أيام، وكان مصاب بسرعة تنفس ونبض عالي، وتم تشخيصه وعمل أشعة مقطعية له ومسحة وثبت إيجابية إصابته، وتم علاجه لحين تماثله للشفاء.





وتابع نائب مدير مستشفى الساحل التعليمي، أن قسم الأطفال والحضانة بالمستشفى بذلوا جهدا كبيرا في علاج الطفل ببروتوكول علاج كورونا مع بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الطفل أخذ أكسجين لمدة يوم فقط، موضحًا أن الطفل كان مولود قيصريًا وكان مكتمل النمو وكان وزنه 3 كيلو و85 جرام.





ولفت "الأتربي"، إلى أن تم انقاذ مريض فشل كلوي بالمستشفى، وكان لشخص مصاب بتضخم وحصوات متشعبة على الكليتين ولا يدر بول نهائيًا نتيجة الانسداد بسبب الحصوات وليس بتأثير كورونا، ودخل المستشفى 4 يوليو مساءً، وتم تركيب دعامات له، وفي اليوم الثاني بدأ يدر بول، وحالته الآن جيدة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.