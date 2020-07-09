بيتزارو يرحب بالعمل سفيرا لبايرن ميونخ

قال اللاعب البيروفي المعتزل كلاوديو بيتزارو إنه مستعد للتفاوض مع ناديه السابق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بشأن توليه منصب سفير العلامة التجارية للنادي.





وقال بيتزارو في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء:" قلت دائما إنني وجدت العرض المثير للاهتمام لفعل شيء في بايرن ميونخ، الآن حان الوقت للتفكير فيه، يجب أيضا أن أرى ماهو الأفضل لعائلتي".





وأضاف بيتزارو أنه سيتحدث مع مسؤولي بايرن بمجرد عودته لميونخ من بريمن، حيث لعب هناك خلال السنوات الأخيرة للمرة الثالثة.





وقال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي العام الماضي إنه يرى بيتزارو صاحب الـ41 عاما، مناسبا لمنصب سفير النادي.





ولعب بيتزارو لبايرن في الفترة من 2001 إلى 2007 ومرة أخرى في الفترة من 2012 إلى 2015، وتوج بالعديد من الألقاب من بينها الثلاثية في 2013 (دوري أبطال أوروبا، الدوري الألماني وكأس ألمانيا).





وشارك بيتزارو في 490 مباراة بالدوري الألماني (بوندسليجا) على مدار مسيرته مع بريمن وبايرن وكولون وسجل 197 هدفا.





وقال بيتزارو أيضا إنه يجب إقامة مباراة إعتزال في بريمن حيث بدأ مسيرته في ألمانيا في عام 1999 وأنهاها يوم الاثنين الماضي.





وأضاف بيتزارو:" بالتأكيد ستقام على ملعب فيسير"، ولكن لم يتم تحديد موعد معين بسبب وباء كورونا.



